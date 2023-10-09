МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Обострение палестино-израильского конфликта может изменить отношение США к Ирану и привести к ужесточению против него нефтяных санкций, под риском ухода с рынка около 0,5 миллиона баррелей нефти в сутки, что способно разогнать котировки мировых цен на "черное золото", заявила РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Оксана Лукичева. ОПЕК ждет роста спроса на нефть в мире к 2028 году

"Двоякая ситуация складывается с поставками нефти из Ирана. В связи с облегчением санкционного давления на Иран со стороны США экспорт нефти из этой страны с мая 2023 года активно рос. Поскольку действие соглашения ОПЕК+ на Иран не распространяется, то выход на рынок этих дополнительных объемов сильно снижал эффективность работы ОПЕК+", — сказала эксперт. Лукичева напомнила, что, по данным агентства Kpler, поставки иранской нефти выросли от 1,35 миллиона баррелей в сутки в мае до 1,79 миллиона в августе, максимального показателя с ноября 2019 года.

"Несмотря на то, что Иран отрицает свою причастность к атакам ХАМАСа на Израиль, отношение США к ситуации может измениться. Под риском ухода с рынка оказалось около 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что способно поддерживать возврат рынка к более высокому уровню цен", — добавила она.

Представительство Ирана при ООН заявляло, что Тегеран не причастен к нападению ХАМАСа на Израиль. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что США не располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на юг Израиля, но общеизвестно, что республику связывают давние отношения с правящим в Секторе Газа движением ХАМАС. По словам Блинкена, движение ХАМАС не было бы тем, чем оно есть сейчас, без помощи Ирана, который в том числе за это подвергается санкциям со стороны США.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАСа в Секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из Сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, участники ХАМАСа после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годя является очагом напряженности на Ближнем Востоке.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Позднее сообщалось, что, по данным i24 News, число погибших израильтян превысило 700 человек. Как подчеркивал Минздрав Палестины, израильские удары унесли жизни 490 человек, свыше 2,7 тысячи человек пострадали.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.