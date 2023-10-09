МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минэнерго России пока не видит на российском топливном рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина, как только они появятся, вернется к этому вопросу, сообщил РИА Новости министр энергетики Николай Шульгинов. В Минэнерго раскрыли условие отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Отвечая на вопрос, видит ли Минэнерго какие-то предпосылки на рынке для снятия запрета на экспорт бензина, министр сказал: "Как предпосылки будут, так мы вернемся к этому вопросу. Пока их нет".

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива — теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.