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2023
https://1prime.ru/oil/20231009/841928681.html
В Минэнерго не видят предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина
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Минэнерго России пока не видит на российском топливном рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина, как только они появятся, вернется к этому вопросу, сообщил РИА... ПРАЙМ, 09.10.2023
нефть, энергетика, новости, россия, минэнерго, бензин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минэнерго России пока не видит на российском топливном рынке предпосылок для снятия запрета на экспорт бензина, как только они появятся, вернется к этому вопросу, сообщил РИА Новости министр энергетики Николай Шульгинов.
Отвечая на вопрос, видит ли Минэнерго какие-то предпосылки на рынке для снятия запрета на экспорт бензина, министр сказал: "Как предпосылки будут, так мы вернемся к этому вопросу. Пока их нет".
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива — теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.