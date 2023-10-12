МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индия покупает нефть у России за доллары и евро, заявил РИА Новости посол в Москве Паван Капур.

Ранее он говорил РИА Новости, что за последние 18 месяцев Индия не покупала у России нефть за рупии.

"Долларами, евро, то есть твердыми валютами", — сказал посол на полях Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о валютах, которыми страна оплачивает покупку нефти из РФ.

В МИД РФ ранее говорили, что Индия прилагает усилия, чтобы решить проблему остатков в рупиях на счетах российских экспортеров, при этом вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с "зависшими" на счетах российских компаний деньгами не стоит. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Индия заверила, что предложит России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний миллиарды рупий.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в начале сентября говорил, что остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров незначительны к объемам экспорта и постепенно снижаются. В конце августа экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию. Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии.