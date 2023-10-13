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Новак отметил стабилизацию поставок и логистики на нефтяном рынке
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Дисконт на российскую нефть на сегодня — 11-12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок, заявил вице-премьер России Александр Новак... ПРАЙМ, 13.10.2023
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, александр новак, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Дисконт на российскую нефть на сегодня — 11-12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Дисконт формируется рыночно. Мы сами его не пересматриваем. Дисконт — это отражение рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти. Когда риски высокие, дисконт высокий. Когда риски снижаются, дисконт тоже снижается. В начале года мы видели дисконт на нашу нефть доходил до 35-38 долларов за баррель", — сказал он в интервью "RT Арабик" на полях Российской энергетической недели.
"На сегодняшний день это примерно 11-12 долларов. Это означает, что стабилизировались поставки, стабилизировались транспортно-логистические цепочки. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт", — добавил Новак.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.