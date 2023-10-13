МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Дисконт на российскую нефть на сегодня — 11-12 долларов за баррель к котировкам основных марок, что означает стабилизацию поставок, заявил вице-премьер России Александр Новак. ОПЕК+ на встрече оценит ситуацию на рынке нефти, заявил Новак

"Дисконт формируется рыночно. Мы сами его не пересматриваем. Дисконт — это отражение рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти. Когда риски высокие, дисконт высокий. Когда риски снижаются, дисконт тоже снижается. В начале года мы видели дисконт на нашу нефть доходил до 35-38 долларов за баррель", — сказал он в интервью "RT Арабик" на полях Российской энергетической недели.

"На сегодняшний день это примерно 11-12 долларов. Это означает, что стабилизировались поставки, стабилизировались транспортно-логистические цепочки. Договорились с нашими дружественными странами о новых рынках и об участии компаний, поэтому сейчас идет большая конкуренция за наш продукт", — добавил Новак.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.