МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Сибур" и правительство России заключили соглашение о намерениях по развитию российского производства оборудования для нефтегазохимии, говорится в пресс-релизе компании.

"Сибур" и правительство РФ заключили соглашение о намерениях по развитию российского производства оборудования для нефтегазохимии. Подписи в документе поставили Александр Новак, заместитель председателя правительства Российской Федерации, и Михаил Карисалов, председатель правления — генеральный директор "Сибура". Основным механизмом исполнения настоящего соглашения станет совместная реализация дорожной карты развития направления на период до 2030 года" — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанные в дорожной карте сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования носят предварительный характер и могут уточняться по мере реализации соглашения. Ожидается, что при условии подтверждения экономической эффективности разработок оно может позволить "Сибуру" импортозаместить до 20 номенклатурных групп оборудования.

Ранее правительство России совместно с нефтегазохимическими компаниями определило семь направлений развития, необходимых для технологической независимости отрасли, указывается в сообщении. По каждому из них были определены якорные заказчики, заинтересованные в разработке определенного оборудования. Соглашение закрепляет возможность их привлечения на взаимовыгодных условиях к сотрудничеству, направленному на формирование научно-технических заделов и создание новых отечественных решений.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.