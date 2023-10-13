МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не снижала объемы переработки из-за запрета правительства России экспортировать топливо, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) глава компании Александр Дюков. Глава "Газпром нефти" рассказал о влиянии возврата к топливному депферу

"Нет, никаких изменений не было", — ответил он на вопрос, снижала ли компания переработку в связи с запретом экспорта топлива из РФ.

"Газпром нефть" также не фиксирует затоваривания топливом на нефтеперерабатывающих заводах компании. "Затоваривания нет, обычная ситуация", — добавил Дюков.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.