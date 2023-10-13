2023-10-13T14:31:14+03:00
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2023
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В "Газпром нефти" опровергли снижение объемов переработки
Нефть
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"Газпром нефть" не снижала объемы переработки из-за запрета правительства России экспортировать топливо, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН)... ПРАЙМ, 13.10.2023
нефть, энергетика, макроэкономика, экономика, новости, россия, "газпром нефть", переработка нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" не снижала объемы переработки из-за запрета правительства России экспортировать топливо, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) глава компании Александр Дюков.
"Нет, никаких изменений не было", — ответил он на вопрос, снижала ли компания переработку в связи с запретом экспорта топлива из РФ.
"Газпром нефть" также не фиксирует затоваривания топливом на нефтеперерабатывающих заводах компании. "Затоваривания нет, обычная ситуация", — добавил Дюков.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.