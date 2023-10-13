МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям до конца 2023 года подписать соглашения по семи направлениям разработки критически важной номенклатуры техники и технологий для нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении правительства. Новак рассказал об улучшении диверсификации ТЭК России

Поручение дано по итогам координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, участие в котором также принял вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Александр Новак по итогам координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования поручил до конца года подписать соглашения нефтяным компаниям по семи направлениям разработки критически важной номенклатуры техники и технологий для нефтегазовой отрасли и подготовить дорожные карты для проведения предметной работы по их созданию и промышленному внедрению", — говорится в сообщении.

Новак также отметил, что работу по импортозамещению сейчас необходимо вести активнее. Ее мониторинг будет осуществляться в рамках созданного в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина инцидента "Развитие оборудования для нефтегазового комплекса".

Мантуров в свою очередь отметил, что уже утверждена дорожная карта по переходу от иностранных систем стандартизации и сертификации к российским.

Следующее заседание Координационного совета по импортозамещению запланировано в первой половине 2024 года, уточнили в кабмине.