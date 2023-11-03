ПРАГА, 3 ноя — ПРАЙМ. Проведенные в октябре трехнедельные испытания подтвердили, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове (на западе страны) технологически справится с переходом на нефть, отличную от российской, на которой он до сих пор работает, сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря компании Orlen Unipetrol, которой принадлежит НПЗ, Павла Кайдла. Минэнерго заявило о продолжении действия запрета на экспорт нефти

"Испытания подтвердили возможность НПЗ в Литвинове работать полностью на нероссийской нефти. Главным условием, необходимым для ухода Чехии от российской нефти, является увеличение пропускной способности трубопровода TAL, что находится в компетенции чешского государства и должно быть завершено к концу 2024 года", — цитирует агентство Кайдла.

Компания Orlen Unipetrol входит в состав польской группы Orlen. Она управляет обоими чешскими НПЗ – в Литвинове, до сих пор работающим на российской нефти и имеющим мощность 5,8 миллиона тонн в год, и в городе Кралупи-над-Влтавоу (неподалеку от Праги), работающим на различных типах нефти и имеющим мощность 3,3 миллиона тонн в год.

Нефть из России поступает в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", исключение на это из санкций ЕС будет действовать до конца следующего года. К этому времени должны быть закончено расширение пропускной способности трубопровода TAL, по которому нефть идет из порта Триест в Италии.

Как отметил Кайдл, последующая модернизация НПЗ в Литвинове, включая адаптацию производственных и технологических процессов к новым нефтяным смесям, обеспечит надежность поставок топлива в Чехию и повысит конкурентоспособность компании на международном рынке.