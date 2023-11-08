МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются примерно на 0,8%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов. Нефть будет давить на российские активы

По состоянию на 13.17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,77%, до 80,98 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 76,69 доллара.