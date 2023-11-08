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2023
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Цена нефти Brent упала ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля
Нефть
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Мировые цены на нефть в среду днем снижаются примерно на 0,8%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 08.11.2023
нефть, энергетика, новости, brent, нефть, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются примерно на 0,8%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,77%, до 80,98 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 76,69 доллара.