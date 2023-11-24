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Встреча ОПЕК пройдет по готовности, заявил Песков
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Встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, Россия осуществляет контакты с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "По мере готовности ее проведут... ПРАЙМ, 24.11.2023
нефть, энергетика, новости, россия, саудовская аравия, опек, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, Россия осуществляет контакты с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По мере готовности ее проведут (встречу ОПЕК), контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли с 26 ноября на 30-е.