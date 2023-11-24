МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, Россия осуществляет контакты с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ

Песков оценил "истеричные заявления" чешских властей

"По мере готовности ее проведут (встречу ОПЕК), контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли с 26 ноября на 30-е.