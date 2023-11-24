МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Встреча ОПЕК пройдет по мере готовности, Россия осуществляет контакты с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков оценил "истеричные заявления" чешских властей

"По мере готовности ее проведут (встречу ОПЕК), контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли с 26 ноября на 30-е.