МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Отгрузки нефти на экспорт по системе Каспийского трубопроводного консорциума с начала года на 24 ноября составили почти 57,5 миллиона тонн, увеличившись в годовом выражении примерно на 13%, следует из сообщения компании. КТК повысил прогноз прокачки нефти на 2023 год

"Текущие объемы транспортировки нефти по системе КТК существенно превышают показатели прошлого года. Так, по состоянию на 24 ноября 2023 года на экспорт отгружено почти 57,5 миллиона тонн нефти, в то время как на эту же дату прошлого года было перевалено чуть более 51 миллиона тонн", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, рост показателя составил почти 13%.

"На морском терминале в текущем году обработано 527 танкеров, что на 66 единиц выше показателя прошлого года", — добавили в компании.