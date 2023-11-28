МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия продолжает свои контакты в рамках ОПЕК+, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Названы страны, из-за которых перенесено заседание ОПЕК+

"Что касается ОПЕК +, то вы знаете, мы никогда ничего не анонсируем, это достаточно тонкая работа, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату", — сообщил пресс-секретарь президента России.

На этой неделе пройдут заседания стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+, мероприятия намечены на 30 ноября.

Целью ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран — участниц организации, поддержания стабильных цен на нефть, обеспечения стабильных поставок нефти потребителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль, следует из данных в открытых источниках.