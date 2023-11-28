2023-11-28T12:31:41+03:00
2023-11-28T12:31:41+03:00
2023-11-28T12:31:41+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231128/842391484.html
Песков рассказал о контактах России по линии ОПЕК+
Нефть
Новости
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Россия продолжает свои контакты в рамках ОПЕК+, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Что касается ОПЕК +, то вы знаете, мы никогда ничего не анонсируем, это... ПРАЙМ, 28.11.2023
нефть, энергетика, новости, россия, опек, нефть, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия продолжает свои контакты в рамках ОПЕК+, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается ОПЕК +, то вы знаете, мы никогда ничего не анонсируем, это достаточно тонкая работа, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату", — сообщил пресс-секретарь президента России.
На этой неделе пройдут заседания стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+, мероприятия намечены на 30 ноября.
Целью ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран — участниц организации, поддержания стабильных цен на нефть, обеспечения стабильных поставок нефти потребителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль, следует из данных в открытых источниках.