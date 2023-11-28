МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Предложение Минсельхоза об автоматическом запрете экспорта зерна при снижении объема его запасов в РФ до 10 миллионов тонн — меры на опережение ситуации, в такое турбулентное время ничего исключать нельзя, говорится в Telegram-канале Союза экспортеров зерна. В Минсельхозе предложили запретить экспорт зерна из России

Минсельхоз РФ предложил вводить автоматический запрет экспорта зерна при снижении объема остатков зерна до уровня в 10 миллионов тонн: по итогам рассмотрения этой меры на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию было принято решение поручить министерству осуществлять мониторинг остатков зерна, и при их снижении до указанного выше объема направлять информацию в Минэкономразвития и Минпромторг — для рассмотрения вопроса об установлении запрета.

"Ситуацию в любой момент могут ухудшить новые санкции и дискриминационные барьеры, так что дополнительная подготовка точно не помешает. Мы полагаем, что речь идет создании механизма опережающего мониторинга для технологичного принятия защитных решений в будущих сезонах, хотя в наше турбулентное время ничего исключать нельзя", — говорится в сообщении.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Урожай 2023 году станет вторым по объему: по оценке Минсельхоза, он составит примерно 140 миллионов тонн в чистом весе, из которых около 93 миллионов тонн придется на пшеницу. В этой связи рекордный объем зерна, 65 миллионов тонн, в сезоне 2023-2024 сельхозгода планировалось направить и на экспорт.

"Мы неоднократно слышали, что рекордные темпы экспорта зерна вызывают вопросы и даже обеспокоенность регуляторов, поэтому не удивлены новой инициативе. Мы помним о цикличности сельского хозяйства, что вслед за рекордными приходят менее удачные сезоны", — добавили также в союзе.

По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по итогам января-октября составляли 42,531 миллиона тонн, включая 27,4 миллиона тонн пшеницы.