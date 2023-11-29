АЛМА-АТА, 29 ноя — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтетранспортная компания "Казтрансойл" увеличила в ноябре поставки нефти в Германию на 54% по сравнению с прежним планом, со 100 тысяч до 154 тысяч тонн, сообщила пресс-служба предприятия. Цены на нефть немного выросли в преддверии заседания ОПЕК+

"Несмотря на сложные метеорологические условия в акватории Черного моря, АО "Казтрансойл" полностью выполняет свои обязательства перед грузоотправителями. Ограничений со стороны ПАО "Транснефть" на сегодня нет", — цитирует пресс-служба слова директора департамента транспортировки АО "Казтрансойл" Абая Бейсембаева.

Более того, по его словам, была проведена оперативная работа с ПАО "Транснефть" по дополнительной прокачке ресурсов "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.".

"В ноябре планировалось поставить в Германию 100 тысяч тонн нефти, но по итогам месяца объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составит 154 тысячи тонн", — сказал Бейсембаев.

В компании напомнили, что в декабре 2022 года "Казтрансойл" была направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

"Казтрансойл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний, пояснили в компании.