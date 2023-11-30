БРАТИСЛАВА, 30 Ноя — ПРАЙМ. Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини отметил необходимость продлить исключение из санкционного списка ЕС российской нефти. Индия нарастила импорт российской нефти

"Для нас продление этого исключения является ключевым моментом", — сказал Пеллегрини в ходе встречи с главой чешского сената в Праге, его слова приводит портал teraz.sk.

По его словам, отсутствие этого исключения могло бы повлечь дестабилизацию поставок нефтепродуктов во всем регионе. Пеллегрини также сообщил, что нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft уже инвестировал в технологии, которые должны позволить перейти на использование другого вида нефти, но предприятию еще необходимо время.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопрос о ситуации с временным исключением для Словакии из санкционного списка ЕС на поставки российских нефтепродуктов, которые пока остро необходимы для деятельности братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft, заявил, что Чехия готова поддержать эту просьбу его страны и что информация на сей счет из Еврокомиссии свидетельствует о возможности положительного решения.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.