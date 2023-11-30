МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра выявлена поломка оборудования на одном из трех выносных причалов, он выведен из эксплуатации для ремонта, сообщила компания. В Крыму подсчитали ущерб от шторма

"30 ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями", — говорится в сообщении КТК.

"Проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 — перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В этой связи… в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации", — добавили также в компании.