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Отгрузку нефти на терминале КТК возобновили в четверг
Нефть
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Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра выявлена поломка... ПРАЙМ, 30.11.2023
нефть, энергетика, новости, ктк, нефть, шторм
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море возобновлена в четверг после остановки из-за шторма, по итогам осмотра выявлена поломка оборудования на одном из трех выносных причалов, он выведен из эксплуатации для ремонта, сообщила компания.
"30 ноября 2023 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена отгрузка нефти на танкеры, приостановленная в соответствии с выданными штормовыми предупреждениями от капитана порта Новороссийск и фактическими неблагоприятными погодными условиями", — говорится в сообщении КТК.
"Проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 — перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В этой связи… в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации", — добавили также в компании.