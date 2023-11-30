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2023
https://1prime.ru/oil/20231130/842427135.html
Новак рассказал о влиянии решения ОПЕК+ по добыче нефти
Нефть
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Решения по уровням добычи нефти в рамках ОПЕК+ поспособствуют прохождению зимы, во время пониженного спроса, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Это те меры, которые... ПРАЙМ, 30.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решения по уровням добычи нефти в рамках ОПЕК+ поспособствуют прохождению зимы, во время пониженного спроса, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Это те меры, которые будут способствовать прохождению зимнего периода, пониженного спроса, для того, чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения", — сказал Новак в интервью на телеканале "Россия 24".
Ряд стран ОПЕК+ на встрече в четверг приняли решение до конца первого квартала 2024 года добровольно сократить добычу нефти суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Из них на Саудовскую Аравию придется 1 миллион баррелей в сутки, на Россию — 500 тысяч баррелей. На остальные страны альянса — суммарно 700 тысяч баррелей в сутки.
Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на 2024 год по итогам встречи в четверг — предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно.