МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решения по уровням добычи нефти в рамках ОПЕК+ поспособствуют прохождению зимы, во время пониженного спроса, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Раскрыто, на сколько ОПЕК+ сократит поставки нефти в первом квартале

"Это те меры, которые будут способствовать прохождению зимнего периода, пониженного спроса, для того, чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения", — сказал Новак в интервью на телеканале "Россия 24".

Ряд стран ОПЕК+ на встрече в четверг приняли решение до конца первого квартала 2024 года добровольно сократить добычу нефти суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Из них на Саудовскую Аравию придется 1 миллион баррелей в сутки, на Россию — 500 тысяч баррелей. На остальные страны альянса — суммарно 700 тысяч баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на 2024 год по итогам встречи в четверг — предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно.