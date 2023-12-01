МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Венесуэльские поставки нефти в Индию не будут значительными, они вряд ли превысят 5% от всего экспорта, для страны выгоднее направлять сырье в США, заявила РИА Новости консультант компании "Имплемента" Евгения Попова. Венесуэла готова поддержать любые меры ОПЕК для прекращения войны в Израиле

Ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на данные брокеров и транспортных компаний, что Индия намерена возобновить импорт венесуэльской нефти после трехлетнего перерыва в связи с ослаблением санкций США против республики.

"Скорее всего, поставки в Индию будут не столь существенными и вряд ли превысят 5% от всего экспорта страны", — сказала эксперт.

Попова выразила опасения, что добыча нефти в Венесуэле не сможет быстро восстановиться после ослабления санкций. По ее словам, несмотря на заявления страны о намерении увеличить добычу нефти еще в марте 2022 года, за год рост составил всего 10%. Эксперт отметила, что недавнее разрешение на работу совместных предприятий США и Венесуэлы позволит нарастить добычу на старых активах "в лучшем случае" на 100 тысяч баррелей в сутки за несколько лет.

"В любом случае, большая часть экспортных поставок будет осуществляться в США, как мы и видим в 2023 году (доля США по состоянию на ноябрь 2023 составляет 36% всех поставок), ввиду специфических характеристик — нефть является тяжелой, себестоимость добычи высокой. Наиболее рентабельными являются поставки в США", — добавила Попова, отметив, что экспорт в этом направлении позволяет Венесуэле экономить на логистике.

В октябре минфин США сообщил о выпуске генлицензии, разрешающей на шесть месяцев некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, а также с государственной золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, а также долговыми обязательствами и акциями PDVSA (крупнейшая нефтегазовая госкомпания Венесуэлы).