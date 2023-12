МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Эффективность нефтяных санкций против России снижается за счет уменьшения дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent, пишут в своем докладе эксперты независимой исследовательской организации Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), зарегистрированной в Финляндии. Нефть впервые стала главным экспортным товаром США

Ровно год назад, 5 декабря 2022 года, вступили в силу нефтяные санкции стран Запада в отношении России. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским компаниям продавать нефть по контрактам, где прямо или косвенно предусматривается потолок цены.

"Ограничение цен оказало влияние, но не оправдало своего потенциала", — пишут эксперты CREA в докладе по нефтяным санкциям против РФ.

"Разница в ценах на российскую нефть и эталонную мировую нефть неуклонно снижается с начала 2023 года, что свидетельствует о снижении эффективности санкций", — отмечается в докладе.

По данным Минфина, в январе основная экспортная марка Urals торговалась ниже 50 долларов за баррель. При этом Brent стоил порядка 80 долларов. Но уже в феврале цены российской нефти стали понемногу восстанавливаться. В ноябре российская нефть продавалась уже по 72,84 доллара за баррель при цене Brent 83,12 доллара, скидка сократилась до 10,28 доллара. При этом Минфин также сообщал, что за январь-октябрь 2023 года нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей.

"Запрет ЕС на поставки российской нефти и ограничение цен, введенное "большой семеркой", обошлись России примерно в 34 миллиарда евро в виде недополученных доходов от экспорта нефти, что привело к снижению экспортной выручки на 14% в течение первого года действия санкций. Санкции сработали в основном за счет снижения цен на российскую нефть по сравнению с мировыми ценами", — пишут финские эксперты.

Согласно докладу, снижение влияния санкций связано с неспособностью правительств стран G7 и ЕС обеспечить соблюдение и усиление потолка цен, что дало возможность России продавать нефть выше предельного уровня, увеличивая объемы поставок новым покупателям.