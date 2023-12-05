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2023
https://1prime.ru/oil/20231205/842465287.html
Словакия хочет продлить исключение российской нефти из санкций ЕС
Нефть
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Словакия хочет добиться продления исключения российской нефти из санкционного списка ЕС еще на год, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар. "Мы стараемся продлить исключение для... ПРАЙМ, 05.12.2023
нефть, энергетика, новости, в мире, нефть, россия, евросоюз, словакия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Словакия хочет добиться продления исключения российской нефти из санкционного списка ЕС еще на год, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Мы стараемся продлить исключение для Slovnaft на один год, речь идет о продуктах как для Чехии, Украины, так и для нас", — заявил Бланар в интервью изданию standard.sk, отметил, что отмена этой меры может серьезно повлиять на инфляцию в республике.
Ранее сообщалось, что в конце ноября спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини подчеркнул необходимость продлить исключение из санкционного списка Евросоюза российской нефти, так как, по его мнению, отсутствие этого исключения могло бы повлечь дестабилизацию поставок нефтепродуктов во всем регионе.
В свою очередь, глава правительства Словакии Роберт Фицо заявлял, что Чехия готова поддержать эту инициативу.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что страна успешно справляется с санкционным давлением извне и что антироссийские рестрикции наносят ощутимый ущерб только присоединившимся к ним странам.