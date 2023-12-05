МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Словакия хочет добиться продления исключения российской нефти из санкционного списка ЕС еще на год, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар. Словакия расширила эмбарго на украинскую агропродукцию

"Мы стараемся продлить исключение для Slovnaft на один год, речь идет о продуктах как для Чехии, Украины, так и для нас", — заявил Бланар в интервью изданию standard.sk, отметил, что отмена этой меры может серьезно повлиять на инфляцию в республике.

Ранее сообщалось, что в конце ноября спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини подчеркнул необходимость продлить исключение из санкционного списка Евросоюза российской нефти, так как, по его мнению, отсутствие этого исключения могло бы повлечь дестабилизацию поставок нефтепродуктов во всем регионе.

В свою очередь, глава правительства Словакии Роберт Фицо заявлял, что Чехия готова поддержать эту инициативу.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что страна успешно справляется с санкционным давлением извне и что антироссийские рестрикции наносят ощутимый ущерб только присоединившимся к ним странам.