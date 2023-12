МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Попытки западных стран ограничить доходы России от экспорта нефти, установив "потолок цен", провалились, сообщают аналитики американского издания Politico. Потолок цен на нефть помог рублю, пишет СМИ

"Попытка Запада ограничить нефтяные доходы России после начала конфликта с Украиной по сути провалилась спустя год с момента ее согласования", — сказано в публикации.

По данным издания, Россия продолжает зарабатывать миллиарды на нефтяном экспорте, используя обходные пути и лазейки. Например, Индия покупает значительное количество нефтепродуктов из России и перепродает их другим странам, включая Евросоюз. Несмотря на введенные ограничения, трейдеры просто игнорируют "потолок цен" и покупают российскую нефть по более высокой цене.

Ранее в декабре прошлого года страны G7 и Евросоюза установили потолок в 60 долларов за баррель на российскую нефть в попытке сохранить стабильность поставок нефти по всему миру и урезать доходы Москвы от нефтяного экспорта.

Эксперты зарегистрированной в Финляндии независимой исследовательской организации Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) ранее опубликовали отчет, согласно которому эффективность нефтяных санкций против России снижается за счет уменьшения дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent.