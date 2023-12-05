2023-12-05T17:17:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20231205/842467167.html
В США заявили о провале "потолка цен" на российскую нефть
Нефть
Новости
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Попытки западных стран ограничить доходы России от экспорта нефти, установив "потолок цен", провалились, сообщают аналитики американского издания Politico. "Попытка Запада... ПРАЙМ, 05.12.2023
нефть, энергетика, новости, россия, нефть, доходы, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Попытки западных стран ограничить доходы России от экспорта нефти, установив "потолок цен", провалились, сообщают аналитики американского издания Politico.
"Попытка Запада ограничить нефтяные доходы России после начала конфликта с Украиной по сути провалилась спустя год с момента ее согласования", — сказано в публикации.
По данным издания, Россия продолжает зарабатывать миллиарды на нефтяном экспорте, используя обходные пути и лазейки. Например, Индия покупает значительное количество нефтепродуктов из России и перепродает их другим странам, включая Евросоюз. Несмотря на введенные ограничения, трейдеры просто игнорируют "потолок цен" и покупают российскую нефть по более высокой цене.
Ранее в декабре прошлого года страны G7 и Евросоюза установили потолок в 60 долларов за баррель на российскую нефть в попытке сохранить стабильность поставок нефти по всему миру и урезать доходы Москвы от нефтяного экспорта.
Эксперты зарегистрированной в Финляндии независимой исследовательской организации Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) ранее опубликовали отчет, согласно которому эффективность нефтяных санкций против России снижается за счет уменьшения дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent.