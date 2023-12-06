АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ сейчас сокращает добычу нефти из-за ситуации с мировым спросом, но по мере роста спроса на сырье будет балансировать уровни, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Снижение цен на нефть может оказать давление на российские активы

"Сейчас ситуация такова, что нужно принимать решение о снижении предложения, но по мере роста спроса будут приниматься, видимо, балансирующие решения и в другую сторону", — сказал Новак на полях переговоров на высшем уровне Россия — ОАЭ.

ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

А в ноябре 2023 года страны ОПЕК+ договорились усилить добровольные сокращения на первый квартал 2024 года — они будут составлять 2,2 миллиона баррелей в сутки.

"Это позитивная информация для рынка, поскольку в период низкого спроса для балансировки рынка будут снижены поставки на мировые рынки стран, входящих в ОПЕК+, с тем, чтобы балансировать спрос и предложение, обеспечить стабильную работу отрасли. На первый квартал такие решения приняты. Но я напомню, что у нас соглашения действуют до конца 2024 года и до конца 2024 года продолжают действовать те решения, которые были приняты в апреле прошлого года о дополнительном сокращении на 1 миллион 660 тысяч баррелей в сутки. А в зимний период сейчас будут дополнительные сокращения для балансировки рынка", — сказал Новак.