МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июля опустилась ниже 76 долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,81% — до 75,8 доллара за баррель, опустившись впервые с начала июля ниже 76 долларов. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18%, до 70,74 доллара.