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2023
https://1prime.ru/oil/20231206/842480571.html
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов впервые с июля
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть в среду днем ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июля опустилась ниже 76 долларов, следует из данных торгов... ПРАЙМ, 06.12.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июля опустилась ниже 76 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,81% — до 75,8 доллара за баррель, опустившись впервые с начала июля ниже 76 долларов. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18%, до 70,74 доллара.