МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия оценили эффективные усилия стран-участников ОПЕК+ касательно стабилизации мировых нефтяных рынков. Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Соответствующее заявление опубликовано на портале Кремля после рабочего визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"В сфере энергетики обе стороны высоко оценили тесное сотрудничество между ними и успешные усилия стран "ОПЕК плюс" по повышению стабильности мировых рынков нефти. Подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества и необходимость того, чтобы все страны-участницы присоединились к соглашению "ОПЕК+" таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики", — говорится в сообщении.

Кроме того, обе страны высоко оценили рост объема торговли, а также подтвердили намерение продолжать сотрудничество по ее наращиванию.

"В экономической, торговой и инвестиционной сферах обе стороны высоко оценили увеличение объема торговли, поскольку объем двусторонней торговли в 2022 году вырос на 46% по сравнению с 2021 годом. Они отметили расширение общих экономических интересов двух стран, подтвердили свое намерение продолжать совместную работу по расширению и диверсификации взаимной торговли", — говорится в заявлении.

Сообщается, что российская сторона позитивно оценивает возобновление дипломатических связей между Саудовской Аравией и Ираном.

"Российская сторона приветствовала возобновление дипломатических отношений между Королевством и Ираном, выразив надежду, что этот шаг будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе при сохранении суверенитета стран и невмешательстве в их внутренние дела", — сообщается в материале.