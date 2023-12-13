ДОХА, 13 дек — ПРАЙМ. Сирийские власти запланировали начать в следующем году реконструкцию серьезно пострадавшего во время военных действий в Сирии нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс в центральной части страны, сообщил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Каддур. Болгария отменит разрешение перерабатывать нефть на НПЗ "Лукойла"

На прошлой неделе руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных НПЗ Ирана Али Шахверди заявил, что Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс, который рассчитан на переработку 120 тысяч баррелей нефти.

"Мы определили план восстановления нефтеперерабатывающего завода в Хомсе, разделив работу на три этапа. Первый этап — его ремонт в настоящее время, который осуществляем силами наших специалистов, вторая часть — его реконструкция в следующем году, сейчас идет изучение планов по реконструкции. В более дальних планах — развитие этого завода", — рассказал Каддур.