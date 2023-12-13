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В Сирии назвали сроки реконструкции НПЗ в Хомсе
Нефть
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Сирийские власти запланировали начать в следующем году реконструкцию серьезно пострадавшего во время военных действий в Сирии нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс в... ПРАЙМ, 13.12.2023
нефть, энергетика, новости, нпз, сирия, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОХА, 13 дек — ПРАЙМ. Сирийские власти запланировали начать в следующем году реконструкцию серьезно пострадавшего во время военных действий в Сирии нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс в центральной части страны, сообщил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Каддур.
На прошлой неделе руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных НПЗ Ирана Али Шахверди заявил, что Иран начнет восстановление нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс, который рассчитан на переработку 120 тысяч баррелей нефти.
"Мы определили план восстановления нефтеперерабатывающего завода в Хомсе, разделив работу на три этапа. Первый этап — его ремонт в настоящее время, который осуществляем силами наших специалистов, вторая часть — его реконструкция в следующем году, сейчас идет изучение планов по реконструкции. В более дальних планах — развитие этого завода", — рассказал Каддур.