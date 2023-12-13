МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по снижению добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей, продолжает ждать в 2024 году сохранения того же уровня, говорится в декабрьском докладе организации. СМИ: в Британии хотят разрешить господдержку нефтедобычи на Фолклендах

Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,19 миллиона баррелей в сутки, во втором — 10,86 миллиона, в третьем — 10,78 миллиона, а в четвертом — снизится до 9,62 миллиона баррелей в сутки. В среднем по году составит 10,62 миллиона баррелей в сутки.

"На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,4 миллиона баррелей в сутки, что в среднем составит 10,6 миллиона баррелей в сутки, что практически не изменилось по сравнению с оценкой предыдущего месяца. Следует отметить, что при этом учитываются все объявленные корректировки добычи стран, входящих в сделку ОПЕК+, до конца 2023 и 2024 годов", — говорится в докладе.

Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2023 году показатель должен снизиться примерно на 410 тысяч баррелей в сутки. Показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,62 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее — до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.

По итогам ноябрьской встречи ОПЕК+ Россия продлила добровольное сокращение нефтяного экспорта на первый квартал 2024 года и углубила его до 500 тысяч баррелей в сутки, при этом указала, что 300 тысяч баррелей будет приходиться на нефть, и 200 тысяч — на нефтепродукты. Саудовская Аравия, в свою очередь, на тот же срок продлила свое сокращение добычи на 1 миллион баррелей, а еще шесть стран ОПЕК+ взяли на себя дополнительные сокращения сверх квот суммарно еще на 700 тысяч баррелей.