МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в октябре сохранилась на уровне сентября, составив 9,5 миллиона баррелей в сутки, следует из данных декабрьского доклада ОПЕК. Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

"Производство жидких углеводородов в России в октябре выросло примерно на 55 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составило в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. В том числе 9,5 миллиона баррелей в сутки пришлось на нефть и 1,4 миллиона баррелей в сутки — на конденсат", — говорится в докладе.

В ноябрьском докладе ОПЕК указывала, что добыча нефти в России в сентябре составила 9,5 миллиона баррелей в сутки, а конденсата — 1,3 миллиона.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Добровольное сокращение было продлено до конца 2023, а позднее — до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь он составит 300 тысяч баррелей в сутки.

По итогам ноябрьской встречи ОПЕК+ Россия продлила добровольное сокращение нефтяного экспорта на первый квартал 2024 года и углубила его до 500 тысяч баррелей в сутки, указав при этом, что 300 тысяч баррелей будет приходиться на нефть, и 200 тысяч — на нефтепродукты. Саудовская Аравия, в свою очередь, на тот же срок продлила свое сокращение добычи на 1 миллион баррелей, а еще шесть стран ОПЕК+ взяли на себя дополнительные сокращения сверх квот суммарно еще на 700 тысяч баррелей.