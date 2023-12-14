МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Средняя цена российской нефти Urals в 2024 году ожидается в 78 долларов за баррель, при этом мировые цены на "черное золото" будут в районе 87 долларов за баррель, поделились прогнозом с РИА Новости аналитики брокера ВТБ "Мои инвестиции".

"Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ "Мои Инвестиции" на 2024 год, прогноз средней цены Brent в следующем году — 87 долларов за баррель, нефти Urals — 78 долларов за баррель", — говорится в их сообщении.

Аналитики отметили, что оценивающие рынок нефти организации — Минэнерго США и ОПЕК — сейчас расходятся в оценке ситуации на рынке в 2024 году, что отражает высокую неопределенность перспектив крупнейших экономик в следующем году. Они добавили, что, согласно обновленной оценке Минэнерго США с учетом решения ОПЕК 30 ноября об углублении сокращения добычи, в 1 квартале следующего года ожидается дефицит на мировом рынке нефти в 0,8 миллиона баррелей в сутки, согласно оценкам ОПЕК — около 2,5 миллиона баррелей.

"Полагаем, что цены на нефть будут оставаться в диапазоне 75-95 долларов за баррель в 4 квартале 2023 года — 1 квартале 2024 года, после чего перейдут к снижению на фоне замедления роста ключевых мировых экономик. Считаем, что ОПЕК+ постарается не допустить снижения цен на нефть ниже 80 долларов за баррель в следующем году", — добавили аналитики ВТБ.

По данным Минфина РФ, в январе, при стоимости Brent выше 80 долларов, основная российская экспортная марка Urals торговалась ниже 50 долларов за баррель на фоне введенных в декабре 2022 года нефтяных санкций Запада. Но уже в феврале цены российской нефти стали понемногу восстанавливаться. А в ноябре российская нефть продавалась по 72,84 доллара за баррель при цене Brent 83,12 доллара, посчитал Минфин, скидка сократилась до 10,28 доллара.

Данные Минфина по цене Urals являются расчетными и используются для начисления налогов нефтяникам. При определении цены нефти на мировом рынке берется ее средний уровень в портах Аугусты (Италия) и Роттердама (Нидерланды), но сейчас туда сырье из РФ практически не поставляется из-за санкций. В расчетах применяется оценка агентства Argus. До ноября 2022 года в цену Urals сразу закладывалась стоимость транспортировки, а теперь агентство подсчитывает цену нефти до загрузки в танкеры и прибавляет к ним расчетную стоимость доставки до тех же портов.

В 2024 году Минфин будет использовать для расчета налогов две котировки, в зависимости от того, какая больше. Первая основывается на котировке North Sea Dated (Brent датированный), из которой будет вычитаться дисконт на российскую нефть в 15 долларов. Вторая — это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков. В 2025 году к этим двум котировкам прибавится еще одна, которая будет рассчитываться на основе цены российской нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ.

Минэкономразвития и Банк России в своих последних прогнозах перестали публиковать оценку средней цены марки Urals, заменив ее ценой марки Brent. По прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году будет стоить 85 долларов за баррель. Глава министерства Максим Решетников заявлял, что экспортные цены на нефть РФ составят в 2024-2026 годах 70 долларов за баррель. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, цена Brent составит в 2024 году 80 долларов за баррель. В сентябре этого года он оценивал, что стоимость Urals в 2024 году составит 60 долларов.