МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в ноябре снизили добычу на 270 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем, до 36,22 миллиона баррелей в сутки, отставание от квот составило 690 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году

Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в ноябре 36,22 миллиона баррелей в сутки. В октябре их добыча составляла 36,49 миллиона баррелей, таким образом, за месяц она снизилась на 270 тысяч баррелей в сутки.

"В ноябре общий объем добычи 19 членов (ОПЕК+ — ред.), подпадающих под квоты, был на 690 тысяч баррелей в сутки ниже предполагаемого целевого показателя в 36,92 миллиона баррелей в сутки. В результате эффективные резервные мощности группы, исключая пострадавшие от санкций Иран и Россию, остались на уровне 5,3 миллиона баррелей в сутки, при этом на долю Саудовской Аравии приходится около 60% резервов", — говорится в докладе.

"Члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года на общую сумму 2,2 миллиона баррелей в сутки… чтобы предотвратить значительное увеличение запасов из-за увеличения добычи странами, не входящими в ОПЕК+. Но добровольные сокращения, вероятно, приведут к фактическому сокращению примерно на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с четвертым кварталом 2023 года", — говорится в сообщении.

По мнению МЭА, в начале 2024 года на мировых рынках нефти сформируется небольшой дефицит.

Суммарная добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) снизилась на 130 тысяч баррелей в сутки, до 43,01 миллиона баррелей в сутки. Снижение добычи на 230 тысяч баррелей в Анголе, Нигерии и Ираке было компенсировано ростом добычи в Иране. Добыча только в ОПЕК в ноябре снизилась на 100 тысяч баррелей, до 28,1 миллиона баррелей в сутки, а вне ОПЕК — на 30 тысяч баррелей в сутки, до 14,91 миллиона.

ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.

Помимо этого сейчас Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия — экспорт на 300 тысяч. В первом квартале 2024 года к этим мерам добавятся добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличит сокращение экспорта до 500 тысяч.