2023-12-15T16:07:23+03:00
2023-12-15T16:07:23+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20231215/842582062.html
Новак отчитался о поставках российской нефти в Китай
Нефть
Новости
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Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ... ПРАЙМ, 15.12.2023
нефть, энергетика, новости, россия, китай, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
"Энергетическое сотрудничество между Россией и КНР развивается поступательно, сегодня оно находится на самом высоком уровне. И в общем торговом обороте, который уже перешагнул планку в 200 миллиардов долларов только за 11 месяцев этого года, сотрудничество в области энергетики составляет примерно одну треть от этой цифры", — заявил Новак.
"У нас уже в этом году поставлено больше объемов за 10 месяцев, чем за прошлый год по нефти и нефтепродуктам в КНР, осуществляются поставки электроэнергии", — добавил российский вице-премьер.