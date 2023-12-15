ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Россия за 10 месяцев 2023 года поставила в Китай нефти и нефтепродуктов больше, чем за весь прошлый год, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. СМИ рассказали об "ужасной" картине экономического роста Китая

Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"Энергетическое сотрудничество между Россией и КНР развивается поступательно, сегодня оно находится на самом высоком уровне. И в общем торговом обороте, который уже перешагнул планку в 200 миллиардов долларов только за 11 месяцев этого года, сотрудничество в области энергетики составляет примерно одну треть от этой цифры", — заявил Новак.

"У нас уже в этом году поставлено больше объемов за 10 месяцев, чем за прошлый год по нефти и нефтепродуктам в КНР, осуществляются поставки электроэнергии", — добавил российский вице-премьер.