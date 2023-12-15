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2023
https://1prime.ru/oil/20231215/842582384.html
Минфин назвал цену нефти Urals с 15 ноября по 14 декабря
Нефть
Новости
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Средняя цена нефти Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 66,12 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 78,89 доллара за баррель; таким образом,... ПРАЙМ, 15.12.2023
нефть, энергетика, макроэкономика, экономика, новости, нефть, россия, минфин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 66,12 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 78,89 доллара за баррель; таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 12,77 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2023 года составила 66,12 доллара за баррель, или 482,7 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период — 78,89 доллара", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 79,23 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated за этот период — 88,62 доллара, то есть скидка достигала 9,39 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подешевела на 16,5%.
Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.