МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 66,12 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 78,89 доллара за баррель; таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 12,77 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть

"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2023 года составила 66,12 доллара за баррель, или 482,7 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период — 78,89 доллара", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 79,23 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated за этот период — 88,62 доллара, то есть скидка достигала 9,39 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подешевела на 16,5%.

Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.