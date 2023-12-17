МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, пишет Bloomberg. Россия начнет углублять сокращение экспорта нефти, заявил Новак

Согласно прогнозам аналитиков американского правительства, внутренняя добыча в третьем квартале составит около 12,5 миллиона баррелей в сутки, однако она составила 13,3 миллиона баррелей. По мнению агентства, увеличение добычи сланцевой нефти в США "удивительно", так как число буровых установок в 2023 году сократилось на 20%.

"Рост добычи сланцевой нефти в США и восстановление добычи в Иране и Венесуэле помогут скомпенсировать сокращения ОПЕК+ первого квартала 2024 года", — сообщили аналитики агентства.

Страны ОПЕК+ установили квоту на добычу нефти с начала 2024 года в размере 40,46 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что подобные сокращения помогут сдержать цены на энергоносители, которые начали снижение с сентября 2023 года. В России на 2024 год установлена квота 9,8 миллиона баррелей в сутки, в течение всего текущего года страна снижала как добычу, так и экспорт нефти.