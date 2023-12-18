МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Турции и турецким компаниями удалось сэкономить около 2 миллиардов долларов в 2023 году за счет наращивания более дешевого импорта российской нефти и нефтепродуктов, подсчитало агентство Рейтер на основе данных LSEG и оценок трейдеров. Россия и Турция ждут рекордных показателей по туризму

"За дизель Турция в этом году платила на 25-150 долларов за тонну меньше (или 3,3-20 долларов за баррель) по сравнению с ценами на аналогичные сорта в Средиземноморье. Нефть стоила на 5-20 долларов за баррель меньше", — пишет агентство, указывая, что стране таким образом удалось сэкономить около 2 миллиардов долларов.

Как отмечает агентство, Китай и Индия импортируют из России больше нефти, чем Турция, но близость Анкары к российским портам означает, что она экономит больше, чем другие покупатели, благодаря более дешевым перевозкам.

Отмечается, что удешевление импорта энергоносителей помогло Анкаре сократить дефицит торгового баланса и снизить давление на национальную валюту.

Импорт российской нефти марки Urals в Турцию вырос в ноябре до рекордных 400 тысяч баррелей в сутки, что составило 14% от общего объема российского экспорта нефти по морю. В январе-ноябре импорт нефти и нефтепродуктов из России увеличился на 200%.

По словам источника Рейтер из трейдерских кругов, поставки из России в Турцию увеличатся ближайшие месяцы на фоне возобновления "Лукойлом" поставок нефти на принадлежащий азербайджанской SOCAR НПЗ STAR в Турции.