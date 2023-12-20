МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Поставки нефти по системе "Транснефти" остаются на уровне прошлого года, на экспорт — снизились на 4-5%, заявил глава компании Николай Токарев. В "Транснефти" ожидают увеличения поставок нефти в Китай в 2024 году

"Что касается объемов поставок нефти, они остались на уровне 2022 года. На экспорт немного произошло снижение — порядка 4-5%, за счет того, что Россия взяла на себя обязательства в рамках ОПЕК+ на снижение объема поставок на экспорт", — рассказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24" об итогах года.