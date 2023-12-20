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2023
https://1prime.ru/oil/20231220/842622139.html
Токарев оценил общий объем поставок нефти по системе "Транснефти"
Нефть
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Поставки нефти по системе "Транснефти" остаются на уровне прошлого года, на экспорт — снизились на 4-5%, заявил глава компании Николай Токарев. "Что касается объемов поставок... ПРАЙМ, 20.12.2023
нефть, энергетика, новости, транснефть, поставки, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Поставки нефти по системе "Транснефти" остаются на уровне прошлого года, на экспорт — снизились на 4-5%, заявил глава компании Николай Токарев.
"Что касается объемов поставок нефти, они остались на уровне 2022 года. На экспорт немного произошло снижение — порядка 4-5%, за счет того, что Россия взяла на себя обязательства в рамках ОПЕК+ на снижение объема поставок на экспорт", — рассказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24" об итогах года.