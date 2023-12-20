МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Перевалка нефти через порт Козьмино в 2024 году прогнозируется на уровне 46 миллионов тонн против 42,6 миллиона тонн в 2023 году, есть еще потенциал к росту, сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев. "Транснефть" сообщила о приостановке работ в порту Новороссийска

"Востребованность (нефти по системе Восточная Сибирь — Тихий океан — ред.) высокая, потому что на Тихом океане нефть продается с большой премией по отношению, скажем, к Балтике. И многие были бы заинтересованы, конечно, направлять в сторону Тихого океана свои ресурсы для реализации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. В следующем году, мы понимаем, и это уже посчитано, будет 46 миллионов тонн в Козьмино", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По данным Токарева, в этом году через Козьмино уже перевалили 42,6 миллиона тонн нефти. Он добавил, что перевалка через порт может вырасти и выше: "50 миллионов тонн — и это не предел".

Кроме того, новые причалы в нефтепорту Козьмино строить пока не планируется.

Отвечая в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос о том, каким способом компания может расширять сам порт — за счет новых стационарных или выносных причалов, Токарев сказал: "У нас традиционно, как правило, стационарный причал, и вся технология, все проекты, которые мы используем, ориентированы именно на такие технические решения. Поэтому пока мы всерьёз не ведём разговор о строительстве новых дополнительных причалов в Козьмино. Пока нам удается решать другими техническими возможностями, но только не ВПУ (выносные причальные устройства — ред.)".