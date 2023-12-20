МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Программа импортозамещения основного оборудования "Транснефти" выполнена на 100%, заявил глава компании Николай Токарев. "Транснефть" остановила отгрузки дизтоплива на экспорт

"Мы всё это для себя решили реализовывать задолго до введения всех санкционных ограничений. Программа импортозамещения у нас на сегодня выполнена на 100%", — сказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

Как пояснил он, у компании 11 собственных предприятий, которые производят оборудование как для "Транснефти", так и на внешний рынок.

"Девяносто семь процентов технологического оборудования и материально-технических ресурсов, которые мы используем, отечественного производства", — также сказал Токарев.

"Те 3%, которые остались, — не всё имеет смысл пытаться произвести дома. Пока мы можем обходиться тем, что у нас есть, теми ресурсами, которые у нас находятся в распоряжении. Чего нет – то покупаем. Покупаем по-всякому. Есть производства не только в тех странах, которые отказались нам поставлять, не хуже и другие производители, мы их знаем, они с нами работают", — добавил Токарев.