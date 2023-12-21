МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent может увеличиться до 15 долларов за баррель на долгий срок из-за новых санкций против судоходства, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. США назвали "потолок цен" на российскую нефть успехом

В среду агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания танкеров сообщило, что за последний месяц почти 5 миллионов баррелей российской нефти марки Sokol застряли у побережья Индии. На текущий момент разгрузки ожидают шесть танкеров, пять из них принадлежат "Совкомфлоту". Минфин США в этот же день внес в санкционный список эмиратскую "дочку" российского "Совкомфлота", а также трех трейдеров из Китая и ОАЭ за торговлю нефтью из РФ в обход "ценового потолка".

"Пока нет официального подтверждения, но задержки судов могут быть связаны с санкциями в отношении "Совкомфлота" и его дочерней организации, а также внесения в санкционный список нескольких "малоизвестных трейдеров с непрозрачной структурой собственности", которые, по данным американского Минфина, перепродают до половины российской экспортной нефти", — сказал Миронюк.

"На протяжении последних 18 месяцев дисконт в нефти марки Urals к Brent неуклонно сокращался — с максимальных 40 долларов сразу после начала СВО до всего 10-12 долларов этой осенью. Возобновление санкций в отношении судоходства может снова увеличить дисконт до порядка 15 долларов на продолжительный период", — добавил он.

При этом, по словам собеседника агентства, к концу 2025 года "естественные рыночные факторы" снизят дисконт до 5-7 долларов за баррель. К ним в первую очередь относится незначительное снижение цены Brent до 78 долларов за баррель в среднем в четвертом квартале 2024 года и 80 долларов в 2025 году. Во-вторых, продолжение Россией диверсификации экспортных направлений. И наконец, совершенствование схем взаиморасчётов в национальных валютах.