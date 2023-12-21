МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Ангола выходит из состава ОПЕК, сообщает местное агентство ANGOP со ссылкой на министра нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо. Необходимости действий ОПЕК+ на рынке нефти нет, заявил Новак

"Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, "тщательно взвешенное" решение было принято на заседании совета министров.

В ноябре представитель Анголы в ОПЕК Эштеван Педру заявлял, что страна не планирует выходить из ОПЕК+ из-за разногласий между членами альянса о квотах на добычу нефти.

Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.