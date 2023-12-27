МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%, сообщил вице-премьер Александр Новак. США закупили почти три миллиона баррелей нефти

"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".