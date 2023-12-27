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2023-12-27T07:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231227/842680862.html
Новак сообщил о сокращении экспорта российской нефти в Европу
Нефть
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Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%, сообщил вице-премьер Александр... ПРАЙМ, 27.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россия в этом году поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".