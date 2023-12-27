МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Объем перевозок нефти по Северному морскому пути в 2023 году составил 1,5 миллиона тонн, он будет наращиваться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Оценена выгода переброски экспорта нефти с Балтики на Севморпуть

"В этом году по Северному морскому пути было перевезено уже около 1,5 миллиона тонн нефти. Впервые такие объемы пошли, и эти объемы будут наращиваться, потому что это очень выгодный транспортный маршрут, который примерно в два раза короче, чем традиционные маршруты через Средиземное море", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".