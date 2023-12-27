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2023
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Новак оценил объем перевозок нефти по Севморпути
Нефть
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Объем перевозок нефти по Северному морскому пути в 2023 году составил 1,5 миллиона тонн, он будет наращиваться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В этом году по Северному... ПРАЙМ, 27.12.2023
нефть, энергетика, новости, россия, нефть, перевозки, севморпуть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Объем перевозок нефти по Северному морскому пути в 2023 году составил 1,5 миллиона тонн, он будет наращиваться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В этом году по Северному морскому пути было перевезено уже около 1,5 миллиона тонн нефти. Впервые такие объемы пошли, и эти объемы будут наращиваться, потому что это очень выгодный транспортный маршрут, который примерно в два раза короче, чем традиционные маршруты через Средиземное море", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".