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2023
https://1prime.ru/oil/20231227/842684625.html
Новак оценил выполнение российскими компаниями обязательств в рамках ОПЕК+
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Россия является ответственным участником соглашения ОПЕК+ и компании выполняют свои обязательства по ограничению экспорта нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак... ПРАЙМ, 27.12.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, россия, опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россия является ответственным участником соглашения ОПЕК+ и компании выполняют свои обязательства по ограничению экспорта нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Россия является ответственным участником такого соглашения… Хочу отметить, что впервые было подписано соглашение 10 декабря 2016 года. В декабре этого года ровно семь лет прошло с того момента, как идет взаимодействие стран ОПЕК+ для того, чтобы обеспечить стабильную работу рынков, стабильные поступления доходов в бюджеты стран экспортеров, стабильное обеспечение стран-потребителей и формирование необходимых объемов инвестиций для нормальной работы отрасли на длительную перспективу", — отметил Новак.
Он также подчеркнул, что квоты между компаниями распределяются пропорционально общему объему производства в стране, и российская сторона выполняет свои обязательства на добровольной основе.
Согласно условиям соглашения ОПЕК+, в 2023 году будет сокращена добыча нефти на два миллиона баррелей в сутки, а с начала 2024 года — еще на 1,4 миллиона баррелей. Кроме того, Россия также сократит экспорт на 300 тысяч баррелей в сутки, а в первом квартале 2024 года другие страны ОПЕК+ также сократят добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.