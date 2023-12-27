МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россия является ответственным участником соглашения ОПЕК+ и компании выполняют свои обязательства по ограничению экспорта нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Необходимости действий ОПЕК+ на рынке нефти нет, заявил Новак

"Россия является ответственным участником такого соглашения… Хочу отметить, что впервые было подписано соглашение 10 декабря 2016 года. В декабре этого года ровно семь лет прошло с того момента, как идет взаимодействие стран ОПЕК+ для того, чтобы обеспечить стабильную работу рынков, стабильные поступления доходов в бюджеты стран экспортеров, стабильное обеспечение стран-потребителей и формирование необходимых объемов инвестиций для нормальной работы отрасли на длительную перспективу", — отметил Новак.

Он также подчеркнул, что квоты между компаниями распределяются пропорционально общему объему производства в стране, и российская сторона выполняет свои обязательства на добровольной основе.

Согласно условиям соглашения ОПЕК+, в 2023 году будет сокращена добыча нефти на два миллиона баррелей в сутки, а с начала 2024 года — еще на 1,4 миллиона баррелей. Кроме того, Россия также сократит экспорт на 300 тысяч баррелей в сутки, а в первом квартале 2024 года другие страны ОПЕК+ также сократят добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.