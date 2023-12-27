2023-12-27T15:33:27+03:00
2023-12-27T15:33:27+03:00
2023-12-27T15:33:27+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231227/842687814.html
Новак рассказал о желающих покупать российскую нефть
Нефть
Новости
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Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ Алекандр Новак. По... ПРАЙМ, 27.12.2023
нефть, энергетика, новости, александр новак, нефть, мир, спрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ Алекандр Новак.
По словам Новака, доля Китая в поставках энергоресурсов из России выросла примерно до 45-50%. В Индию раньше поставок практически не было, но за два года общая доля поставок в страну составила около 40%. Таким образом, на эти два государства сейчас приходится около 90% российских поставок.
"Конечно, у нас есть поставки в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть и нефтепродукты. Это и латиноамериканские страны, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если говорить глобально об основных партнерах – это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути", — добавил он.