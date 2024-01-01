МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Бразилия с 1 января 2024 года присоединяется к сотрудничеству с ОПЕК+, однако пока она не будет участвовать в общих сокращениях добычи. Ряд членов ОПЕК+ начинают новые добровольные сокращения добычи нефти

О присоединении к ОПЕК+ Бразилии сообщалось в итоговом коммюнике альянса после заседания глав делегаций альянса 30 ноября. Однако квота по нефтедобыче этой стране не была назначена. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что республика никогда не станет полноправным членом ОПЕК+ и будет стремиться участвовать в альянсе только в качестве наблюдателя, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на выступление главы государства.

В любом случае, какой-либо целевой уровень добычи для Бразилии может быть установлен не раньше июня — именно тогда запланировано следующее заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором принимаются такие решения.

По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, ОПЕК+ вместе с Бразилией будет занимать 44% мировой добычи нефти, что поможет альянсу сделать цены на нефть более управляемыми. Однако сохраняющиеся планы бразильской госкомпании Petrobras нарастить добычу нефти могут дополнительно обострить проблему дисбаланса в обязательствах участников альянса, которая сводится к тому, что основное бремя сокращений добычи нефти несет Саудовская Аравия, считают аналитики.

ОПЕК+ на встрече в ноябре решил, что в первом квартале 2024 года углубит снижение добычи нефти за счет добровольных ограничений ряда стран. Новые сокращения в 700 тысяч баррелей в сутки сверх квот берут на себя шесть стран. Саудовская Аравия продлевает добровольное снижение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, а Россия углубляет сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть и 200 тысяч — нефтепродукты. Также были скорректированы квоты для африканских стран.

Однако с приходом Бразилии альянс теряет старого участника — Анголу, которая осталась недовольна сокращением ее квоты на 180 тысяч баррелей в сутки на следующий год и заявила, что планирует добывать больше положенного уровня.

Уже в декабре страна сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.