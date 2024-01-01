МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Таможенная служба Болгарии сообщила, что провела проверку на складах предприятия "Лукойл Нефтохим" в городе Бургас, а также на более чем 50 других налоговых складах по стране на фоне вступления в силу закона о запрете на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на НПЗ.

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Запрет на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, вступает в силу с 1 января в соответствии с принятым ранее решением Народного собрания Болгарии. В соответствии с этим документом с 1 января заводу в Бургасе запрещается экспортировать многие виды своей продукции, а с 1 марта ему будет вообще запрещено заниматься переработкой российской нефти.

"В исполнение закона…1 января 2024 года сотрудники таможни провели проверки на предприятии "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, а также на более чем 50 других налоговых складах в стране на наличие сырой нефти и нефтепродуктов, подпадающих под действие ограничительных мер", — говорится в заявлении на сайте таможни.

Ведомство заявило, что было задействовано около 150 таможенников подразделений "Контроль", "Акцизная деятельность" и "Таможенная разведка и расследования". По данным ведомства, проверка проводилась для "инвентаризации" сырой нефти и нефтепродуктов на предприятии.

В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.

По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля 2023 года заработал почти 1 миллиард долларов. В свою очередь, "Лукойл" заявил, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом республики. Тем не менее, в связи со стремлением Софии ограничить операции с российской нефтью компания указала, что пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, не исключая возможность продажи бизнеса в этой стране.

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.