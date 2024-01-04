МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Объем добычи нефти в Белоруссии в 2023 году составил 1,876 миллиона тонн, сообщило госпредприятие "Белоруснефть". Казахстан поднял цены на транзит российской нефти

"За минувший год компания добыла 1876 тысячи тонн нефти. Это рекордный показатель за 28 лет. Из скважин, пробуренных в 2023 году, добыли 201 тысячу тонн сырья. Впервые за последние 40 лет прирост запасов за счет открытия новых месторождений превысил годовой уровень добычи черного золота более чем на 400 тысяч тонн", — приводит агентство Белта слова представителя "Белоруснефти".

"Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. Ранее гендиректор компании Александр Ляхов сообщал, что "Белоруснефть" рассчитывает в 2023 году добыть в Белоруссии не менее 1,8 миллиона тонн нефти.

В 2022 году объем добычи нефти в Белоруссии по сравнению с 2021 годом вырос примерно на 75 тысяч тонн и превысил 1,8 миллиона тонн. До этого в течение ряда лет добывалось около 1,7 миллиона тонн нефти. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая.