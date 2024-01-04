2024-01-04T01:18:00+03:00
2024-01-04T01:20:16+03:00
2024-01-04T01:18:00+03:00
2024
https://1prime.ru/oil/20240104/842728172.html
Добыча нефти в Белоруссии достигла максимума за 28 лет
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем добычи нефти в Белоруссии в 2023 году составил 1,876 миллиона тонн, сообщило госпредприятие "Белоруснефть". "За минувший год компания добыла 1876 тысячи тонн нефти. Это... ПРАЙМ, 04.01.2024
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, белоруссия, нефть, добыча, рекорд
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885472.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885472.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885471.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885471.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885458.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83488/54/834885458.jpg
https://1prime.ru/oil/20240101/842720888.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Объем добычи нефти в Белоруссии в 2023 году составил 1,876 миллиона тонн, сообщило госпредприятие "Белоруснефть".
"За минувший год компания добыла 1876 тысячи тонн нефти. Это рекордный показатель за 28 лет. Из скважин, пробуренных в 2023 году, добыли 201 тысячу тонн сырья. Впервые за последние 40 лет прирост запасов за счет открытия новых месторождений превысил годовой уровень добычи черного золота более чем на 400 тысяч тонн", — приводит агентство Белта слова представителя "Белоруснефти".
"Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. Ранее гендиректор компании Александр Ляхов сообщал, что "Белоруснефть" рассчитывает в 2023 году добыть в Белоруссии не менее 1,8 миллиона тонн нефти.
В 2022 году объем добычи нефти в Белоруссии по сравнению с 2021 годом вырос примерно на 75 тысяч тонн и превысил 1,8 миллиона тонн. До этого в течение ряда лет добывалось около 1,7 миллиона тонн нефти. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая.