МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Добыча сланцевой нефти в США, которая сейчас мешает ОПЕК+ управлять рынком, уже прошла пик, и после 2025 года она будет снижаться, в связи с чем власть будет возвращаться к альянсу ОПЕК+, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. ОПЕК+ подтвердил приверженность сделке по снижению добычи

"Многие эксперты едины во мнении, что после 2025 года американская сланцевая индустрия будет постепенно сжиматься, так как она дошла до пика развития в последние пару лет, и в ближайшие годы будет находиться на плато по объемам добычи, а дальше будет сокращаться. Новых нефтяных ресурсов в Америке нет. Поэтому надо понимать, что рыночная власть будет возвращаться к странам, арабским странам, ядру ОПЕК+", — сказал эксперт, отвечая на вопрос, не будут ли США вытеснять ОПЕК+, который пытается сократить добычу для регулирования рынка.

Однако он отметил, что вместе со снижением добычи в США будет разрастаться влияние стран, не входящих в альянс, например, в Латинской Америке. Именно поэтому ОПЕК+ важно сейчас вовлечь новых нефтеэкспортеров в свою деятельность.

Что касается ресурсной базы арабских стран, то, по словам Громова, они достаточны для того, чтобы наращивать и поддерживать высокие уровни добычи нефти. Кроме того, дебиты скважин на традиционных месторождениях той же Саудовской Аравии могут быть устойчивы в течение 5-10 лет. В сланцевой же отрасли максимальная нефтеотдача происходит в первый-второй год. А дальше, без дополнительных инвестиций в бурение, добыча стремительно падает, объяснил эксперт.

В связи с этим, подытожил Громов, у стран ОПЕК+ запасов нефти хватит на многие десятилетия, и рисков для их сокращения сейчас нет. Главное — чтобы цены на "черное золото" поддерживались на инвестиционно-привлекательном уровне, чтобы инвестировать в разработку новых месторождений.