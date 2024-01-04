МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 декабря, сократились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 431,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. ОПЕК ждет роста спроса на нефть в Индии в 2024 году

Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения запасов только на 3,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 34,7 миллионов баррелей с 34 миллионов.

В то же время запасы бензина в США подскочили на 10,9 миллиона баррелей (4,8%), до 237 миллионов баррелей. Аналитики ждали уменьшения показателя на 0,2 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов увеличились на 10,1 миллиона баррелей (8,7%), до 125,9 миллиона баррелей. Прогнозировалось повышение на 0,6 миллиона баррелей.

Ведомство также указывает, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 29 декабря, снизилась на 100 тысяч баррелей в день, до 13,2 миллиона баррелей.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,225 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в сентябре составила 13,24 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель поднялся до 13,26 миллиона баррелей в день, в сентябре — до 13,27 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года — на 30 тысяч баррелей в день, до 12,93 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,11 миллиона баррелей в день.