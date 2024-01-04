МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 29 декабря, вырос на 1,1 миллиона баррелей, до 354,388 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

При этом показатель по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021-го по начало прошлого года. В период с января по март показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. Первый за последнее время рост стратегического резерва за неделю наблюдался в начале июля, однако составил всего тысячу баррелей.

Тогда же президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года Минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель". Позднее, в середине июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены были закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.

В декабре Минэнерго США сообщило о покупке почти трех миллионов баррелей для пополнения стратегического резерва на общую сумму 231,4 миллиона долларов.