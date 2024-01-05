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Число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось за декабрь
Нефть
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Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за декабрь снизилось на 55, или на 3,1%, до 1739, свидетельствуют данные американской нефтегазовой... ПРАЙМ, 05.01.2024
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, мир, нефтегазовый сектор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за декабрь снизилось на 55, или на 3,1%, до 1739, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих буровых сократилось на 95, или на 5,2%.
В США, согласно данным компании, показатель вырос за месяц на четыре, до 623 агрегатов, в Канаде число буровых установок опустилось на 36 — до 161 единицы.
Количество буровых установок в Европе увеличилось на четыре, до 122. На Ближнем Востоке показатель сократился на 11, до 336 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель снизился на четыре — до 214, в Африке — на 11, до 109. В Латинской Америке число установок уменьшилось на одну — до 174.
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.