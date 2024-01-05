СУХУМ, 5 янв — ПРАЙМ. Правительство Абхазии обратилось к России за помощью в вопросе бесперебойного снабжения республики нефтепродуктами, сообщил РИА Новости заместитель министра экономики Абхазии Теймураз Миквабия. ОПЕК ждет роста спроса на нефть в Индии в 2024 году

"Абхазская сторона провела ряд консультаций с коллегами из России, по итогам которых были направлены обращения об оказании содействия в вопросе бесперебойного снабжения республики нефтепродуктами. Ожидаем, что с нами выйдут на связь после завершения праздничных дней", — заявил Миквабия.

Как сообщил РИА Новости член топливной Ассоциации Абхазии Адамыр Габуния, в настоящий момент у большей части топливных компаний Абхазии закончились запасы бензина. "На одной из шести заправок компании отпускается топливо, и только по корпоративным топливным картам, на которых есть остаток с прошлого года. Новые контракты мы пока не заключаем. Пять заправок закрыты, персонал АЗС на работу не выходит", — сказал он.

На последнем заседании кабинета министров 29 декабря вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сообщила, что российская и абхазская стороны будут содействовать заключению контрактов всех топливных компаний Абхазии с "Роснефтью". Однако абхазские топливные компании отказываются переходить на сотрудничество с Роснефтью. Члены Топливной Ассоциации Абхазии на собрании 26 декабря озвучили общую позицию о несогласии заключать контракты с "Роснефтью", так как это, по их мнению, приведёт к монополизации топливного рынка Абхазии. "Мы не против прямых контрактов с "Роснефть", но требуем, чтобы нам позволили заключать договоры и с другими поставщиками и беспрепятственно ввозить топливо. Мы против монополизации рынка", — сообщил Габуния.

В настоящий момент ажиотажа на заправках в Абхазии нет. Дефицита не наблюдается.